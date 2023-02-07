Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilecek yardım malzemeleri araştırılıyor. Peki, Deprem bölgelerine ikinci el kıyafet gönderilir mi? Deprem yardım için ne gönderilir? Deprem bölgesine yardım malzemeleri neler? İşte detaylar...

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olarak tarihe geçti. Deprem bölgesine ikinci el kıyafet gönderilir mi merak konusu oldu. Meydana gelen depremlerden sonra seferber olan vatandaşlar bölgeye yardım göndermek için gerekli malzemeleri araştırıyor.Peki, Deprem bölgelerine ikinci el kıyafet gönderilir mi? Deprem yardım için ne gönderilir? Deprem bölgesine yardım malzemeleri neler? Detaylar haberimizde...

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi.

10 ŞEHİRDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin yaşandığı 10 şehir, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Olağanüstü Hal kararı alındı. 10 şehirde OHAL durumu 3 ay sürecek.

DEPREM BÖLGELERİNE İKİNCİ EL KIYAFET GÖNDERİLİR Mİ?

Vatandaşların yapacağı maddi yardımlar AFAD'ın resmi sitesinde yer alan banka hesap numaralarına havale yaparak veya çevrimiçi olarak siteden yapılabilmektedir. Deprem bölgesine kıyafet yardımında bulunurken kullanılmamış giysilerin tercih edildiği bilinmektedir.