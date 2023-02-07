Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, depremin etkilediği 10 ile arama kurtarma ekipleri akın etti. Peki, deprem bölgelerine giriş çıkış yasak mı? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep giriş yasak mı?

DEPREM BÖLGELERİNE GİRİŞ YASAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu açıklamaları yaptı:

"Afet bölgelerine ulaşım son derece önemli ve kritik"

Yollarla ilgili dün ifade ettiğimiz güzergahlarda Hatay-Reyhanlı Devlet Yolu vardı, burası da ulaşıma kapalı alan. Burada alternatif yol kullanılmakta, kapalı alanlarda yine geçişi kontrollü olarak sağlayalım diye... Osmaniye- Antep yolu üzerinde Nurdağı mevkisinden dolayı orada yine tek yönlü geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda burası...Malatya-Maraş arasında bir sıkıntı vardı. Orada da yine alternatif güzergah kullanılmaktadır. Özellikle Kayseri, Pınarbaşı ve Göksun yolu çerçevesinde o bölgede de afetten kaynaklı değil de tipiden kaynaklı sıkıntılar gece boyu da devam etti. Ama zorunlu geçişler için buralar açılmış durumda. Özellikle afet bölgelerine ulaşım son derece önemli ve kritik. Ulaşımın zamanında sağlanıyor olabilmesi afetle mücadele eden ekiplerimizin ve araçlarımızın sahada çalışmalarını çok hızlı şekilde yerine getiriyor olabilmesi için bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli.

"Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu"

Afet bölgesinde işi olmayan vatandaşlarımızı bu yolları kullanmamaları ve bölgeye gitmemeleri yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz ve rica ediyoruz. Bu bölgeleri ihtiyacı olmayan afet bölgesine gıda veya arama kurtarmadır, barınmadır ve benzeri alanlarda herhangi bir nakliye işi yapmayanların bu yolları kullanmamaları... Dolayısıyla burada bir tedbir de almış durumdayız. Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'a, 48 saat itibarıyla görevli araçların, afetle ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer her türlü aracın girmesini durdurmuş durumdayız. 48 saat süresince bu geçerli olacak. 11.00 itibarıyla bugün bu süre başlamış durumda. Diğer illerde de ihtiyaç olursa bu genişletilebilir. Burada bizim vermek istediğimiz mesaj bu tür tedbirlere gerek olmadan bölgede işi olmayan vatandaşlarımızın o yolları kullanmamaları.