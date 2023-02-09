Deprem bölgelerinde okula devam zorunluluğu var mı? Deprem bölgelerinde okula devam zorunluluğu kalktı mı?

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 14'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 63 bin 794'e çıktı." ifadelerini kullandı. Depremde yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak belirlendi. Merak edilenler arasında ise Deprem bölgelerinde okula devam zorunluluğu var mı? Deprem bölgelerinde okula devam zorunluluğu kalktı mı? soruları yer aldı.