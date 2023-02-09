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Deprem bölgelerinde okula devam zorunluluğu var mı? Deprem bölgelerinde okula devam zorunluluğu kalktı mı?

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Deprem bölgelerinde okula devam zorunluluğu var mı? Deprem bölgelerinde okula devam zorunluluğu kalktı mı?

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 14'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 63 bin 794'e çıktı." ifadelerini kullandı. Depremde yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak belirlendi. Merak edilenler arasında ise Deprem bölgelerinde okula devam zorunluluğu var mı? Deprem bölgelerinde okula devam zorunluluğu kalktı mı? soruları yer aldı.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki, Deprem bölgelerinde okula devam zorunluluğu var mı? Deprem bölgelerinde okula devam zorunluluğu kalktı mı?

DEPREM BÖLGELERİNDE OKULA DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak."

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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