TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı. Yayında yapılan bağışlar sonrası deprem bağışları vergiden mi matrahtan mı düşecek? Deprem bağışları vergiden mi düşecek? merak edildi.

Türkiye Tek Yürek ne kadar bağış toplandı? Tek Yürek bağış yapanlar listesi! Yardım gecesi ne kadar toplandı?

Deprem bağışları vergiden mi düşecek? TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı. Yayında yapılan bağışlar sonrası deprem bağışları vergiden mi matrahtan mı düşecek? Deprem bağışları vergiden mi düşecek? merak edildi. Detaylar...

DEPREM BAĞIŞLARI VERGİDEN Mİ DÜŞECEK?

Gelir İdaresi Başkanlığı, depremzedeler için düzenlenen yardım gecesinde toplanan bağışların vergiden düşüleceğine ilişkin iddialara yanıt verdi. Açıklamada, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir. Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır" açıklamasını yaptı.

115 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞ RAKAMINA ULAŞILDI

"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.

GELİR İDARESİ'NDEN "VERGİ" İDDİASINA YANIT GECİKMEDİ

Depremzedeler için yapılan ortak yayın sonrasında ise yardım gecesinde toplanan bağışların vergiden düşüleceğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. İddialara yanıt veren Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğü belirtildi.

"KONUNUN YENİDEN AÇIKLANMASI GEREKLİ GÖRÜLMÜŞTÜR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Sosyal medyada, yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülmektedir. Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanması gerekli görülmüştür.

"KAZANÇTAN İNDİRİMLE VERGİDEN İNDİRİM TAMAMEN FARKLIDIR"

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkanı vermektedir. Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır. Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur.

ÖRNEKLERLE AÇIKLANDI

Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse; 100 bin TL kazancı olan bir kurum 20 bin TL AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20 bin TL'yi indirecektir. Kalan 80 bin TL üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4 bin TL'dir."