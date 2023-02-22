Türkiye, 6 Şubat gününde derin bir üzüntü yaşandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem yaşandı. 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinin ardından TBMM çalışmalarına bir süreliğine ara vermişti. Meclisin açılacağı tarih belli oldu. Peki, Meclis ne zaman açılacak? Meclisin gündeminde ne olacak? Deprem araştırma komisyonu kurulacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te farklı partilerin deprem araştırma komisyonu kurulmasına yönelik talepleri olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum ki bu konu görüşülecek "İfadelerini kullanmasının ardından TBMM açılmasına kısa bir süre kala deprem araştırma komisyonu kurulacak mı? Meclis ne zaman açılacak? Meclisin gündeminde ne olacak? Sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili tüm ayrıtılar haberimizde...

DEPREM ARAŞTIRMA KONMİSYONU KURULCAK MI?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme ilişkin önenmeli açıklamamada bulundu .TBMM Başkanı Mustafa Şentopun açıklamaları şu şekilde: Depremin her yönüyle araştırılması konusunda Meclis'te araştırma komisyonu kurulması talepleri ve yasal düzenlemeler ile ilgili soru üzerine Şentop, "Dünyanın her yerinde, yaşanan bu tür büyük afetlerden sonra elimizdeki mevzuat gözden geçirilmiş, bu gayet tabiidir. İnşaat yönetmeliklerimiz değiştirilmiş, ilave tedbirler alınmış. Burada yapılan akademik çalışmaları da dikkate alarak bu yönde ihtiyaç olduğu takdirde birtakım hukuki düzenlemelerin yapılması icap edecek. Meclis'te farklı partilerin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik talepleri var. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum ki bu konu görüşülecek" diye konuştu.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yasama faaliyetlerine ara veren TBMM Genel kurulu 28 Şubat Salı günü yoğun gündem ile yeniden toplanıyor.

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

28 Şubat Salı günü yeniden toplanacak TBMMGenel Kurulu yoğun bir gündem olacak .Meclis gündeminde deprem ile mücadele, EYT düzenlemesi ,Vergi düzenlemesindeki yapılan bazı değişiklikleri kapayan yeni kanun düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.