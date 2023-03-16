Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisindeyken bir deprem haberi de Bolu'dan geldi. Ankara'da yaşamakta olan vatandaşlar tarafından Deprem Ankara'da hissedildi mi? Sorusu merak edilmekte. Peki, Deprem Ankara'da hissedildi mi? Bugün Ankara'da deprem hissedildi mi?

Ankara'da bugün deprem hissedilip, hissedilmediğini merak eden birçok vatandaş tarafından Deprem Ankara'da hissedildi mi? Sorusu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Peki, Deprem Ankara'da hissedildi mi? Bugün Ankara'da deprem hissedildi mi?

DEPREM ANKARA'DA HİSSEDİLDİ Mİ?

Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin hissedildiği iller arasında Ankara'da bulunuyor. Ankara'da meydana gelen depremler, Kandilli rasathanesi tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor.

ANKARA SON DEPREMLER