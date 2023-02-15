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Deprem anı videosu İZLE! Deprem videosu HD İZLE! 7.7'lik deprem anına ilişkin yeni görüntüler!

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen asrın felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Deprem anı videosu izle aramasını yapan birçok kişi tarafından 7.7'lik deprem anına ilişkin yeni görüntüler araştırılıyor. İşte Deprem anı videosu İZLE! Deprem videosu HD İZLE! 7.7'lik deprem anına ilişkin yeni görüntüler!

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Deprem anı videosu İZLE! Depremden en çok etkilenen illerden biri olan ve bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği Malatya'da depremin yeni görüntüleri dehşete düşürdü. Görüntülerde, binaların ardı sıra yıkıldığı görülüyor. İşte Deprem anı videosu İZLE! Deprem videosu HD İZLE! 7.7'lik deprem anına ilişkin yeni görüntüler!

DEPREM ANI VİDEOSU İZLE

Kentin üç farklı noktasındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şiddetli sarsıntı sonrası kabloların kıvılcım çıkartması, park halindeki araçların sallanması ve binaların ardı sıra yıkıldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan görüntülerde, bir vatandaşın şiddetli depremden dolayı yürüyemediği ve emekleyerek ilerlediği görüldü.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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