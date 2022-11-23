Gerçekleşen depremin ardından birçok vatandaş tarafından deprem görüntüleri araştırılmaya başlandı. Birçok kişi depremin görüntülerini merak ediyor ve arama motorları üzerinde Deprem anı izle araması veya Düzce-İstanbul deprem anı kamera görüntüleri olarak araştırıyor. İşte, Deprem anı İZLE! Düzce-İstanbul deprem anı KAMERA görüntüleri!

Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Gerçekleşen sarsıntının boyutu AFAD tarafından 5.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremin ardından en çok araştırılan konulardan bir tanesi de deprem anı görüntüleri oldu. Deprem anı izle araması veya Düzce-İstanbul deprem anı kamera görüntüleri sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte, Deprem anı İZLE! Düzce-İstanbul deprem anı KAMERA görüntüleri!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi. AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." Denildi.

5.9 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.