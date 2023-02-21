Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bazı hasarlı binaların yıkıldığı kenti vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 18'i ağır 294 kişi yaralandı. Vatandaşlar ise korkutan depremin görüntülerini merak ediyor. Deprem anı görüntüleri! Hatay deprem anı! Hatay depremi kaç şiddetinde oldu? Hatay depremi kamera kayıtları izle!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay'da büyük hasara neden oldu. Şehirde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Arama motorlarında ise Deprem anı görüntüleri! Hatay deprem anı! Hatay depremi kaç şiddetinde oldu? Hatay depremi kamera kayıtları izle! aramaları yapılıyor.

HATAY DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

HATAY DEPREM ANI GÖRÜNTÜLERİ! Hatay'da 6,4 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında https://t.co/qEL2z008hA pic.twitter.com/eLgpvZTSn0 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023

Depremin şokunu atlatamayan Hatay dün akşam bir kez daha sallandı. Afad, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 16.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

3 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

6.4'lük büyük depremden 3 dakika sonra 20.07'de Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şehirde bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

Depremde 6 kişi hayatını kaybederken 18'i ağır olmak üzere 294 kişi yaralandı. Üst üste yaşanan depremlerin ardından helikopterle Kahramanmaraş'tan Hatay'a geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durumu aktardı. Soylu, "Denizde suyun yükselmesi konulu uyarı Kandilli Rasathanesi'nden hem bize hem de 10'dan fazla ülkeye geçti. Daha sonra bu uyarı geri çekildi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu akşam artçı depremler 26 defa daha tekrarladı. Riskli binalara girilmemesi gerektiği konusundaki uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Girilmemesi gereken binalara girilerek eşya taşınılıyor. Bu son derece riskli." diye konuştu.

İki büyük depremin etkisinden kurtulamayan Hatay'da vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depremin çok şiddetli olduğunu belirten vatandaşlar, hızla kaldıkları yerden çıktı. Depremin etkisiyle Hatay'da enkaz bölgesinde toz bulutu oluştu. Deprem, Hatay'ın yanı sıra Adana, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi.

6.4 büyüklüğündeki deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti. Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyuldu. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.