Denizlispor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Denizlispor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Denizlispor - Şanlıurfaspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Denizlispor- Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Denizlispor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Denizlispor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda?