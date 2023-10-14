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Denizlispor - İnegölspor maçı ne zaman? Denizlispor - İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Denizlispor - İnegölspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Denizlispor - İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - İnegölspor maçı ne zaman?

14 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Denizlispor - İnegölspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Denizlispor - İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Denizlispor - İnegölspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Denizlispor- İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor- İnegölspor maçı ne zaman?

DENİZLİSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN?

14 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Denizlispor - İnegölspor karşılaşması saat 15:30'da Denizli'de, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve On6 Bursa kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Denizlispor - İnegölspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, On6 Bursa kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. On6 Bursa kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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