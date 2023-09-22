Denizli'de düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları çerçevesinde yüzlerce kadın hep birlikte zumba yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, kadınlar ücretsiz zumba kursuna katıldı ve hareketli şarkılar eşliğinde dans etti. Programda Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan da kadınların coşkusuna alkışla tempo tuttu.

- Denizlili kadınların zumba coşkusu

Kadınlar Avrupa Hareketlilik Haftası'nda zumba coşkusu yaşadı

DENİZLİ - Denizli'de düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları çerçevesinde yüzlerce kadın hep birlikte zumba yaptı.

Denizli'de Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle dolu dolu yaşanıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede ücretsiz zumba kursu verdiği kadınların katıldığı "Büyükşehir'le Zumba Etkinliği" adı altında bir program gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ile yaklaşık 500 kadın katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi zumba eğitmenleri eşliğinde yüzlerce kadın hep birlikte hareketli şarkılar eşliğinde zumba yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı programda Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan, zaman zaman kadınların coşkusuna alkışla tempo tutarak eşlik etti.

"Hareketsizlik hastalığın kapısını açar"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, 16-22 Eylül Avrupa Hareketli Haftasında bulunduklarını belirterek, "Biz aslında sadece bu haftada değil yılın 365 günü hareketliyiz. Sizler zaten çok hareketlisiniz, her birinizi tebrik ediyorum. Çünkü sağlıklı kalabilmek adına, bu hayattan gereken tadı alabilmek adına hareket etmek gerekir. Hareketsizlik hastalığın kapısını açar" dedi. Daha önce aynı yerde pilates yapan kadınlarla Guinness Rekorlar Kitabına girdiklerini hatırlatan Başkan Zolan, "Sanki zumba da rekora doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

"22 farklı branşta spor kursu veriyoruz"

Kendilerine güvenerek kurslara katılan tüm kadınlara teşekkür eden Başkan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak spora, sporcuya destekler veriyoruz, sağlı yaşam konusunda birçok çalışma yapıyoruz. Zumba da bunlardan birisi. 22 farklı branşta çocuklarımıza, gençlerimize, hanım kardeşlerimize ücretsiz spor kursları veriyoruz. Onun için çocuklarınızı kurslara gönderin, onları da spora yönlendirelim" dedi. Sporda başarının temelinde süreklilik olduğunu kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Süreklilik olursa, devam edilirse başarı gelir, sağlık gelir, güzellik gelir. İnşallah birlikte spora ve çalışmalarımıza hep beraber devam edeceğiz. Ben katılımınızdan dolayı her birinize ayrı teşekkür ediyorum."