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Denizli yangını söndü mü, SON DURUM ne (Karcı Dağı)?

Denizli yangını söndü mü, SON DURUM ne (Karcı Dağı)?
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Denizli'deki Başkarcı Dağı'nda dün çıkan orman yangını devam ediyor. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte yerinden başladı. Peki, Denizli yangını söndü mü, SON DURUM ne?

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını sürüyor. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Denizli yangını söndü mü, SON DURUM ne?

DENİZLİ YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Denizli'de meydana gelen yangın, Merkezefendi ilçesi ile Babadağ ilçesi arasında kalan bölgede dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğleden sonra Karcı Dağının zirvesine yakın bir noktada ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı.

Sabah saatleri itibarıyla yangın söndürme çalışmaları yeniden hız kazandı. Sarp ve dağlık arazide süren yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde 48 personel, 11 araç, 16 arazöz, iş makineleri ve 2 helikopter katılıyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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