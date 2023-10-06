Denizli Traverten Jeoparkı İçin İlk İmzalar Atıldı

Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve PAÜ, çok önemli jeolojik zenginliklere sahip Denizli'de, UNESCO sertifikalı 'Denizli Traverten Jeoparkı' kurulması için protokol imzaladı. Denizli'nin uluslararası tanınırlığını ve marka değerini daha da artıracak Denizli Traverten Jeoparkı ile kentin doğal ve jeolojik mirasını korumanın yanında jeoturizm ile sosyo-ekonomik kalkınmanın da sağlanması hedefleniyor.

Denizli Traverten Jeoparkı için ilk imzalar atıldı

DENİZLİ - Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve PAÜ, çok önemli jeolojik zenginliklere sahip Denizli'de, UNESCO sertifikalı "Denizli Traverten Jeoparkı" kurulması için protokol imzaladı. Denizli'nin uluslararası tanınırlığını ve marka değerini daha da artıracak Denizli Traverten Jeoparkı ile kentin doğal ve jeolojik mirasını korumanın yanında jeoturizm ile sosyo-ekonomik kalkınmanın da sağlanması hedefleniyor.

Uluslararası öneme sahip farklı ve aynı türden jeolojik miras örneklerinin bir arada bulunduğu, yönetimi planlanmış, özel doğa koruma bölgelerini ve doğal sit alanlarını kapsayan UNESCO sertifikalı Denizli Traverten Jeoparkı kurulması için Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi arasında ortak hizmet protokolü imzalandı. Valilikteki törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Barış Semiz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Seval Gebeş ve Ömer Faruk Özer ile akademisyenler katıldı. Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada Denizli'nin başta doğal, kültürel ve tarihi olmak üzere birçok zenginliğe sahip olduğunu, bu açıdan şehrin parmakla gösterildiğini söyledi.

"Denizli'nin marka değeri daha da artacak"

Denizli'nin uluslararası alanda daha fazla tanınırlığını sağlamak, değerlerine sahip çıkmak ve farkındalık oluşturmak adına gayret etmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Osman Zolan, "Şehrimize kazandırmayı amaçladığımız UNESCO sertifikalı Denizli Traverten Jeoparkı projesi Denizli'mizin uluslararası bilinirliğini ve marka değerini daha da artıracak. Başta Pamukkale'deki travertenlerimiz olmak üzere birçok alanda güzelliklerimiz var. Jeolojik anlamda üniversitemiz ve çok değerli hocalarımız çalıştılar, gayret ettiler. Bize düşen Sayın Valimizin koordinesinde bu işe destek vermek, Denizli'mize artı değer sağlamaktır" diye konuştu. Denizli'nin turizm çeşitliliğini daha da artıracak proje ile kentin tanıtımına büyük bir destek verileceğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, sözlerine "Bu protokol ile hem tanıtım anlamında önemli çalışmalar yapmayı hem de ileriki safhalarda UNESCO tarafından belirlenen alanlar arasına girmeyi amaçlıyoruz. Bugün 6 Ekim Dünya Jeoçeşitlilik Günü. Protokolümüzün bugün imzalaması çok anlamlı oldu. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize, değerli rektörümüze, hocalarımıza ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadeleriyle son verdi.