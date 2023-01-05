Denizli TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Denizli etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman? 2023 Denizli TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Denizli için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman? 2023 Denizli TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. Denizli kura çekimi için henüz net bir tarih belirtilmedi. Konu hakkındaki yeni gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.