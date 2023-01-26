TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor ve bu kapsamda vatandaşlar tarafından Denizli TOKİ CANLI YOTUBE izleme linki araştırılıyor. Peki, Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman? Denizli TOKİ CANLI YOTUBE izleme linki! İşte detaylar...

Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu, OKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş Denizli ili başvuru yapan kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Denizli TOKİ çekilişi canlı takip edilmek isteniyor. Bu nedenle Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman? Denizli TOKİ CANLI YOTUBE izleme linki!

DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilendirme ile birlikte birçok il için kura çekim tarihi netlik kazandı. Kura çekimi belli olan şehirler arasında Denizli'da yer almakta. Yapılan bilgilendirmeye göre Denizli TOKİ kura çekimi 1 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

DENİZLİ TOKİ CANLI YOTUBE İZLEME LİNKİ

TOKİ sosyal konut projesin kapsamında gerçekleştirilecek olan projenin Denizli etabı için yapılacak olan kura çekimini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alan kısımdan Denizli TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki ile Denizli TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilir.

DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİMİ FULL HD CANLI İZLEME LİNKİ