TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 26 Ocak Denizli kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olan Denizli TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte Denizli TOKİ kura çekimi canlı İZLE! 26 Ocak TOKİ TV Denizli kura çekimi İZLE! Denizli TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

Denizli TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı! TOKİ Denizli kura sonuçları belli oldu mu? E- Devlet Denizli TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Burdur'da TOKİ kuraları çekildi, bin 116 konutun hak sahipleri belli oldu

Denizli TOKİ kura çekimi canlı izle arması, TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş Denizli ili başvuru yapan kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Denizli TOKİ çekilişi canlı takip edilmek isteniyor. İşte Denizli TOKİ kura çekimi canlı İZLE! 26 Ocak TOKİ TV Denizli kura çekimi İZLE! Denizli TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesin kapsamında gerçekleştirilecek olan projenin Denizli etabı için yapılacak olan kura çekimini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alan kısımdan Denizli TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki ile Denizli TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilir.

DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİMİ FULL HD CANLI İZLEME LİNKİ

2023 DENİZLİ TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.