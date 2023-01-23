Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman? 26 Ocak Denizli TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Denizli etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman? Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman? Denizli TOKİ kura çekimi saat kaçta?

DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Denizli kura çekim tarihi 26 Ocak tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

TOKİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ