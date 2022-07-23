Denizli Posta Kodu kaç? Denizli ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Denizli'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Denizli Posta Kodu kaç? Denizli ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Denizli'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Denizli ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Denizli) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Denizlive ilçelerinin posta kodu kaçtır? Denizli'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
POSTA KODU NEDİR?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
DENİZLİ'NİN POSTA KODU KAÇTIR?
Denizli'nin posta kodu 20000 'dır. Denizli'nin tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Denizli posta kodu : 20000
DENİZLİ VE İLÇELERİNİN POSTA KODLARI
- Acıpayam posta kodu : 20800
- Babadağ posta kodu : 20480
- Baklan posta kodu : 20770
- Bekilli posta kodu : 20930
- Beyağaç posta kodu : 20590
- Bozkurt posta kodu : 20370
- Buldan posta kodu : 20400
- Çal posta kodu : 20710
- Çameli posta kodu : 20980
- Çardak posta kodu : 20360
- Çivril posta kodu : 20690
- Güney posta kodu : 20460
- Honaz posta kodu : 20330
- Kale posta kodu : 20570
- Merkezefendi posta kodu : 20040
- Pamukkale posta kodu : 20180
- Sarayköy posta kodu : 20315
- Serinhisar posta kodu : 20430
- Tavas posta kodu : 20535