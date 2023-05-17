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Denizli milletvekilleri kimler? 28. Dönem Denizli AK Parti, CHP, İYİ Parti milletvekil listesi! Denizli milletvekili seçim sonuçları!

Denizli milletvekilleri kimler? 28. Dönem Denizli AK Parti, CHP, İYİ Parti milletvekil listesi! Denizli milletvekili seçim sonuçları!

Gündem Haberleri

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Denizli milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Denizli milletvekilleri kimler? Denizli seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...

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DENİZLİ MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Denizli milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Denizli milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, İYİ Parti Denizli milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

DENİZLİ MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Cahit Özkan

Şahin Tin

Nilgün Ök

CHP Milletvekilleri:

Gülizar Biçer Karaca

Şeref Arpacı

Sema Silkin Ün

İYİ Parti Milletvekilleri:

Yasin Öztürk

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

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