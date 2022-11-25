TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde oyuncular dokunulmazlık için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde denizli kebabı yapıldı. Peki, Denizli kebabı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Denizli Kebabı tarifi ve yapılışı! Denizli Kebabı malzemeleri! Detaylar haberimizde...

DENİZLİ KEBABI NEDİR?

Denizli kebabı, Denizli ve çevresinde meşhur Türk mutfağında kebap türüdür. Bu kebap yaşını doldurmamış erkek kuzulardan yapılır.

DENİZLİ KEBABI TARİFİ VE YAPILIŞI!

Sekiz parçaya ayrılan kuzu, sakız ağacının kütüklerinden tavlanan fırınlarda pişirilir. Pişerken etlerden süzülen yağ, ana yemek ile birlikte servis edilen pide ekmeğinin yağlanmasında kullanılır. Etin pişirilme süresi kebap ustasının tecrübesine bağlı olarak değişebildiği için belli bir pişirme süresi yoktur. Müşterinin isteğine göre pişen etler yağlı ya da yağsız olmak üzere gramaj ya da kilo ile tartılılarak servis açılır. Ana yemeğin yanında kuru soğan, domates ve biber verilir.