Denizli kaç milletvekili çıkarıyor? Denizli milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Denizli AK Parti, CHP, İYİ Parti milletvekili listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Denizli milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Denizli milletvekilleri kimler? Denizli seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
Denizli milletvekili sayısı kaç? Denizli milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Denizli milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
DENİZLİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?
Bu seçimde Denizli ilinin çıkaracağı vekil sayısı bir vekil daha azalmıştır. Denizli ili bu seçimde 7 milletvekili çıkardı.
DENİZLİ MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Cahit Özkan
Şahin Tin
Nilgün Ök
CHP Milletvekilleri:
Gülizar Biçer Karaca
Şeref Arpacı
Sema Silkin Ün
İYİ Parti Milletvekilleri:
Yasin Öztürk