Denizli kaç milletvekili çıkarıyor? Denizli milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Denizli AK Parti, CHP, İYİ Parti milletvekili listesi

Denizli milletvekili sayısı kaç? Denizli milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Denizli milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

DENİZLİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Bu seçimde Denizli ilinin çıkaracağı vekil sayısı bir vekil daha azalmıştır. Denizli ili bu seçimde 7 milletvekili çıkardı.

DENİZLİ MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Cahit Özkan

Şahin Tin

Nilgün Ök

CHP Milletvekilleri:

Gülizar Biçer Karaca

Şeref Arpacı

Sema Silkin Ün

İYİ Parti Milletvekilleri:

Yasin Öztürk