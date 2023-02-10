Denizli fay hattı nereden geçiyor? Denizli deprem fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Denizli fay hattı var mı?
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaralandı. Büyük yıkım yaratan depremin ardından vatandaşlar Denizli fay hattı nereden geçiyor? Denizli deprem fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Denizli fay hattı var mı? sorularını araştırdı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin ardından vatandaşlar Denizli fay hattı nereden geçiyor? Denizli deprem fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Denizli fay hattı var mı? sorularına yanıt aradı.
DENİZLİ DEPREM FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Denizli'de fay hattı geçen ilçeler şöyle;
- Bozkurt
- Çardak
- Honaz
- Pamukkale
- Merkezefendi
- Babadağ
- Sarayköy
- Acıpayam
- Çameli
- Beyağaç