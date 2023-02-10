Denizli fay hattı nereden geçiyor? Denizli deprem fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Denizli fay hattı var mı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaralandı. Büyük yıkım yaratan depremin ardından vatandaşlar Denizli fay hattı nereden geçiyor? Denizli deprem fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Denizli fay hattı var mı? sorularını araştırdı.