AFAD ve Kandilli verilerine göre Denizli deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Denizli deprem ve AFAD Denizli'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Denizli deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Denizli depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Denizli deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Denizli deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Denizli deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Denizli depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

DENİZLİ DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Denizli'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

DENİZLİ SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK