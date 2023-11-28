Denizli'den Türkiye 2.'si olan kuaför tasarımıyla dikkat çekti

Denizli'nin Honaz ilçesinde faaliyet gösteren bayan kuaför, tasarladığı türban modeliyle Antalya'da düzenlenen yarışmada Türkiye 2.'si oldu.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde bayan kuaförlüğü yapan Nehir Aytekin, Antalya'da düzenlenen ve 204 kuaförün katıldığı Türkiye National Champıon Hıjab Desıgh yarışmasında 'Türban' dalında Türkiye 2.'si oldu.

Yarışmaya kesim, türban, fantastik makyaj, topuz, gibi farklı kategorilerde toplamda 204 kuaförün katıldığını anlatan Nehir Aytekin, kendi kategorisi olan 'Türban' dalında da 45 yarışmacı arasında yapılan seçmelerde ilk 5'e giren kuaförlerle yarıştığını söyledi. Denizli'ye bu ödülü kazandırdığı için çok mutlu olduğunu belirten Nehir Aytekin, "9 yaşımdan bu yana kuaför olarak çalışıyorum. İstanbul'da 7 yıl kendi işyerimde kuaförlük yaptım. Denizli ye 2013 te geldim. 8 yıldan bu yana da Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesinde bayan kuaförü olarak hizmet veriyorum. Antalya'da yoğun katılımlı enerjisi çok yüksek önemli bir yarışmada rakiplerimi geride bırakarak Türkiye ikincisi oldum. Çok mutluyum. Benim için çok büyük bir heyecan ve deneyim oldu. Şimdi hedefim Şubat ayında yapılacak dünya şampiyonasına yine 'Türban' dalında katılmak. İşimi çok seviyorum. Farklılıkları çok seviyorum. Yarışmayı çok seviyorum. 2021 yılında yapılan başka bir yarışmada 'Topuz' dalında birincilik kazanmıştım. 2017- 2019 ve 2020 yıllarında da farklı şehirlerde yapılan yarışmalarda 'Topuz' şovlarına katılarak başarılar ve dereceler kazandım. Honaz Belediye Başkanımız Yüksel Kepenek beyde geçen gün işyerime gelerek beni tebrik etti. Türkiye ikinciliğinden sonra başta oda başkanlarımız olmak üzere birçok yerden tebrik telefonları ve mesajlar aldım. Çok mutluyum gururluyum" dedi. - DENİZLİ