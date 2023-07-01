Denizli'deki Işıklı Gölü Bayram Tatilinde Yoğun İlgi Gördü

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü, bayram tatilinde 30 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Gölde yapılan tekne turları ve doğal güzelliklerin tadını çıkarma imkanı, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Nilüferlerin korunması için Jandarma Asayiş Bot Timi görev yapıyor.

Kente 118 kilometre uzaklıkta olan Çivril ilçesinin Işıklı Mahallesi'ndeki Işıklı Gölü, üzerindeki nilüferler ile güzel görüntüler oluşturuyor. Doğal SİT alanındaki göl, özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde doğaseverlerin uğrak yeri oluyor. Büyük Menderes Nehri'nin ana kollarından birinde sulama amaçlı oluşturulan ve 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'ne gelen ziyaretçiler, beyaz nilüferler eşliğinde köy kahvaltısı yapabiliyor. Göl kenarındaki kayıklara binip, gölün üzerinde gezebilen ziyaretçiler, nilüfer dışında başka canlı ve bitki türlerini de görebiliyor. Fotoğrafçılar için doğal bir plato olan, günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği göl, 9 günlük bayram tatilinde de meraklılarını ağırladı. Nilüferler, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan 4 kişilik Jandarma Asayiş Bot Timi'nce koruyor. Jandarmalar, botla sürekli devriye atıp, hem nilüferleri koruyor hem de kıyı emniyetini sağlıyor. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu'na göre, nilüferleri koparmanın cezası 109 bin 593 lira. '

Fotoğrafçılık yapan ve gölü görmeye gelen İbrahim Güler de "Göle geldik ve kayıkla açıldık. Nilüfer çiçeklerinin fotoğraflarını çekmek çok keyifli. İnsan burada fotoğraf çektikçe keyif alıyor. Teknelerle gölde nilüferlere zarar vermeden geçiliyor" diye konuştu.