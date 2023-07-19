Denizli'de yangın son durum nedir? Denizli'de yangın söndürüldü mü? Denizli'de yangın nerede çıktı?

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DENİZLİ'DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Kelekçi Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı, alevler kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DENİZLİ'DE YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.