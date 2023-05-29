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Denizli'de Takla atan otomobil metal yığınına döndü: 2 yaralı

Denizli'de Takla atan otomobil metal yığınına döndü: 2 yaralı

Otomobil Haberleri

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kontrol çıktıktan sonra taklalar atan otomobil metal yığınına döndü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kontrol çıktıktan sonra taklalar atan otomobil metal yığınına döndü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serinhisar - Acıpayam karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Serinhisar'dan Acıpayam yönüne seyir halinde olan 24 AAH 988 plakalı Fiat marka otomobil, Akça mevkiine geldiğinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde yolun sağındaki toprak yığınına çarptıktan sonra havalanan otomobil, taklalar atarak metrelerce sürüklendi.

Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Araçta LPG sızıntısı oluşması nedeniyle, polis önlem alarak, kaza bölgesine kimseyi yaklaştırmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hurdaya dönen araç içerisinden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla PAÜ Hastanesine sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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