Denizli'de Sözleşme Karşılığı Daireleri Birden Çok Kişiye Satan Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de sözleşme karşılığı daireleri birden çok kişiye satarak 12 ayrı vatandaşı 5 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de sözleşme karşılığı daireleri birden çok kişiye satarak 12 ayrı vatandaşı 5 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı daireleri birden çok kişiye satan bir şüpheli belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda 12 ayrı vatandaşı aynı yöntemle 5 milyon TL dolandıran şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ