Denizli'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle Denizli-Antalya kara yolu kısa bir süre ulaşıma kapatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

K.B. yönetimindeki 06 AJ 6385 plakalı otomobilin motor kısmından, Cankurtaran mevkisinde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek, yanındaki eşi ile birlikte iki kızını aşağı indirdi.

İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Denizli-Antalya kara yolu kısa bir süre ulaşıma kapatıldı.