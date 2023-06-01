Denizli'de Sel Felaketi: Restoran Sular Altında Kaldı

Denizli'nin turizm noktalarından Karahayıt'ta yaşanan sel felaketi ağaçları devirip restoranı kısmen yıktı. Yağmurla birlikte taşan derelerin neden olduğu su baskınları nedeniyle birçok kırsal mahallede de felaket yaşandı.

Sel suları ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu

DENİZLİ - Denizli turizminin gözde noktalarından biri olan Karahayıt'ta sel felaketi yaşandı. Ağaçların bile devrildiği görüldüğü o anlarda selin kısmi yıktığı bir restoran sular altında kaldı.

Denizli'de akşam saatlerinde bastıran yağmur, hayatı neredeyse felç etti. Kent merkezinde ilk başta yüzünü gösteren yağmur, kesintisizi devam ettiği birçok ilçede de zor anlar yaşattı. Yağmurla birlikte taşan dereler felaketi gözler önüne sererken, Pamukkale ilçesine bağlı birçok kırsal mahallede su baskınları yaşandı. Denizli'nin gözde turizm noktalarından biri olan Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesinde sel önüne ne geldiyse aldı götürdü.

Ağaçları devirip restoranı kısmi yıktı

Bir çok vatandaşın korkuyla kaçıp yüksek noktalara sığındığı sel felaketinde, çok sayıda ekip bölgelere giderek müdahalelere başladı. Tam o esnada yüksek noktalardan gelen sel, önüne ki ağaçları bile devirip süratle ilerledi. Bir restoranında kısmen yıkılıp selle birlikte gözükmediği o anlarda ise vatandaşlar korku dolu saniyeler yaşadı.