Denizli'de polis memuru neden ailesini öldürdü? Denizli'de aile katliamı!

Denizli'de polis memuru neden ailesini öldürdü? Denizli'de aile katliamı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de polis memuru neden ailesini öldürdü? Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan trajik olayda bir polis memuru, eşi ve iki çocuğunu beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Olayın ardından aynı silahla intihar eden memurun bu kararı neden aldığı merak konusu oldu. Denizli'de polis memurunun intihar nedeni neydi? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Polis memuru ailesini neden öldürdü? sorusuna henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Peki, Denizli'de polis memuru neden ailesini öldürdü?

DENİZLİ'DE POLİS MEMURU NEDEN AİLESİNİ ÖLDÜRDÜ?

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir polis memuru eşi ve iki çocuğunu beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dört kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu

İşte AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.