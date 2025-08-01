Denizli'de polis memuru neden ailesini öldürdü? Denizli'de aile katliamı!

Olayın ardından aynı silahla intihar eden memurun bu kararı neden aldığı merak konusu oldu. Denizli'de polis memurunun intihar nedeni neydi? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Polis memuru ailesini neden öldürdü? sorusuna henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Peki, Denizli'de polis memuru neden ailesini öldürdü?

DENİZLİ'DE POLİS MEMURU NEDEN AİLESİNİ ÖLDÜRDÜ?

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir polis memuru eşi ve iki çocuğunu beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dört kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.