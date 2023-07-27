Denizli'de park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeyken çıkan yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Gerzele Mahallesi 520 sokakta park halindeki 20 AJG 557 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.