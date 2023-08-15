Denizli'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Tarlaya Devrildi: 4 Yaralı

Denizli'de yokuştan hızla inen bir otomobil, kontrolden çıkarak direğe çarptıktan sonra takla atarak tarlaya devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de yokuştan hızla indiği esnada kontrolden çıkan otomobil, direğe çarptıktan sonra takla atarak tarlaya devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'de Merkezefendi ilçesine bağlı Kaynarca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.P. idaresindeki 20 AUN 37 plakalı otomobil, caddedeki yokuştan hızla inerken, sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Sürücünün tüm çabalarına rağmen kontrol edemediği araç, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı daha sonrasında ise savrulup takla atarak yol kenarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.P. ile birlikte araç içerisinde yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Y.E.B., R.D. ve F.P. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.