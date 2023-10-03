Denizli'de Otomobil Alev Aldı, Sürücü Yangına Müdahale Etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, yakıt tesisatında oluşan arıza nedeniyle alev aldı. Sürücü, çevre esnaflardan temin ettiği yangın tüpleriyle yangına müdahale ederek aracını yanmaktan kurtardı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını tamamen söndürdü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde olan otomobil bir anda alev aldı. Esnaflardan bulduğu tüplerle yangına müdahale eden sürücü, itfaiye gelinceye kadar aracını yanmaktan kurtardı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 6060 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Samet Akbaş idaresindeki 20 BR 516 plakalı otomobil, seyir halindeyken yakıt tesisatında oluşan arıza nedeniyle bir anda yanmaya başladı. Aracının ön kısmından çıkan alev ve yükselen dumanları fark eden Samet Akbaş, çevre esnaflardan temin ettiği 4 tane büyük boy yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Büyük bir soğukkanlılık gösteren Samet Akbaş, müdahale ettiği yangının büyümesini önledi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yeniden alev alan araçtaki yangını tamamen söndürdü.

Yangına müdahale ederek aracını tamamen yanmaktan kurtaran Samet Akbaş, "Seyir halindeyken araç bir anda yanmaya başladı. Esnaflardan bulduğun yangın tüpüyle, yangına müdahale ettim. Söndükten sonra araç yeniden alev aldı. İtfaiye gelince yangın tamamen söndürüldü. Paniklemeden müdahale ettim, etmeseydim yangın iç kısımlara sıçrardı. İtfaiye gelene kadar en azından kontrollü şekilde alevlerin büyümesini önledim" dedi. - DENİZLİ