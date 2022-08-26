Son dakika gelen haberlere göre Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi, 28 yaralı olduğu açıklandı. Peki, Denizli'de otobüs kazası mı oldu? Denizli Pamukkale kazası son dakika görüntüleri! Otobüs kazasında vefat eden ve yaralı var mı? Denizli'deki kaza nerede oldu? İşte detaylar...

Denizli'de kaza mı oldu? Denizli otobüs kazası hangi ilçede oldu? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Antalya'dan İstanbul seferini yapmak üzere 34 yolcusuyla yola çıkan A.E. yönetimindeki 35 PK 643 plakalı yolcu otobüsü, Denizli Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yağışın ardından kayganlaşan yolda refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Denizli'de otobüs kazası mı oldu? (VİDEO) Denizli Pamukkale kazası son dakika görüntüleri! Otobüs kazasında vefat eden ve yaralı var mı?

DENİZLİ'DE OTOBÜS KAZASI MI OLDU?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Antalya-Muğla karayolu üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü devrildi. Otobüsün devrilmesi nedeniyle 28 yolcu yaralandı. Hemen olay yerine intikal eden ekipler, otobüs içerisinde sıkışan yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kurtardığı yolcular, hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ OTOBÜS KAZASINDA KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 28 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüsle kent merkezine gönderildi. Otobüs sürücüsü A.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.