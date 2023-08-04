Denizli'de Kavşakta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kavşakta meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Denizli'de kavşaktan dönmek istediği sırada otomobille çarpışan bir motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Denizli'nin Çal ilçesi meydana geldi. İddialara göre İsmailler Mahallesi'nde plakası bulunmayan motosiklet sürücüsü H.D., kavşaktan dönmek istediği sırada S.Ö. idaresindeki 20 NT 543 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ