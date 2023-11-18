Denizli'de Ev Dolandırıcısı Tutuklandı

Denizli'de ev almak isteyen kişileri dolandırdığı iddia edilen şüpheli, cezaevine gönderildi. Şüphelinin, sözleşme karşılığı 12 kişiye satışını yaptığı daireleri başka şahıslara sattığı ve bu yöntemle 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Denizli'de ev almak isteyen kişileri dolandırdığı iddia edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli B.O'nun, sözleşme karşılığı 12 kişiye satışını yaptığı daireleri, başka şahıslara sattığı ve bu yöntemle 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.