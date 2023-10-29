Denizli'de son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Denizli'de kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Denizli'de deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ekim Denizli'de nerede deprem oldu?

Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ekim Denizli'de nerede deprem oldu?

Denizli'de deprem mi oldu ve Denizli'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Denizli'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ekim Denizli'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Denizli'de saat 10.41'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.64 kilometre derinlikte ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

DENİZLİ'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Denizli'de saat 10.41'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.64 kilometre derinlikte ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 10.41'de Denizli'de 6.64 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.