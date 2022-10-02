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Denizli'de deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Denizli'de deprem büyüklüğü ne kadar?

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Denizli'de deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Denizli'de deprem büyüklüğü ne kadar?

Geçtiğimiz saatlerde Ege bölgesinde yaşamakta olan birçok kişi sosyal medya platformları üzerinden Ege bölgesinde deprem hissettiklerini meydana getirdi ve Denizli'de deprem mi oldu? ve Ege'de deprem mi oldu? Soruları araştırıldı. Peki, Denizli'de deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Denizli'de deprem büyüklüğü ne kadar? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Ege bölgesinde yaşamakta olan vatandaşlar endişe ile Denizli'de deprem mi oldu? Sorusunu araştırıyorlar. Yaşanılan sallantı sadece Denizli'de değil daha birçok ilde hissedildi. Denizli'de deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Sorularını bu haberimizde sizler için yanıtladık. Peki, Denizli'de deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Denizli'de deprem büyüklüğü ne kadar? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

DENIZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmakta olan verilere göre bugün saat 13:58 civarında Otmanlar-Köyceğiz Muğla konumunda deprem olduğu bilgileri sağlandı.

Denizli'de deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Denizli'de deprem büyüklüğü ne kadar?

KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Otmanlar-Köyceğiz/Muğla konumunda gerçekleştiği tahmin edilen depremin büyüklüğü ise Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanan verilere göre 4.6 olarak biliniyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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