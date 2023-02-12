Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Denizli'de yaşamakta olan birçok kişi tarafından Denizli'de deprem bekleniyor mu? Sorusu merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Birçok vatandaş Denizli'de deprem bekleniyor mu? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Denizli'de deprem bekleniyor mu? Denizli'de fay hattı var mı? Denizli deprem bölgesi mi?

Gerçekleştirilen açıklamalar ile birlikte merak edilmekte olan Denizli'de deprem bekleniyor mu? Sorusu yanıt buldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük ölçekli depremler, ülke genelinde birçok farklı ilde korku ve paniğe neden oldu. Bu nedenle Denizli'de deprem bekleniyor mu? Sorusu da gündeme gelen sorular arasında bulunuyor. Peki, Denizli'de deprem bekleniyor mu? Denizli'de fay hattı var mı? Denizli deprem bölgesi mi?

DENİZLİ'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

Daha öncesinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla yaşanabilecek yeni felaketlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof Dr Ercan, enizli'de beklenen olası depremin büyüklüğüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, depremin büyüklüğünün 7.0 olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Prof Dr Ercan, hazırladığı "Türkiye'nin deprem çekincesi" haritasında Denizli'nin "turuncu" renkle gösterilmesiyle ilgili de "orta risk" yorumunu yaptı. Ercan, haritada il il, ilçe ilçe, neresi kaçıncı derece deprem bölgesinde, her ilde beklenen en büyük deprem, bunu yaratacak kırıklar ile uzanım yönlerini gösterdiğini söyledi.

"Bir an önce yapınızın davranışına baktırın" uyarısını yapan Prof Dr Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından gergin olan fay hatlarına da dikkat çekerek, "Doğu Anadolu Kırığı, Malatya Kırığı, Arap Kalkanı, Ölü Deniz Kırığı gergin. Yapılar iyi olmadıkça dikkatli olun demenin bir anlamı yok. Önlem olarak boynunuzda düdük, yanınızda pet şişe su alarak yatın" ifadelerini kullandı.