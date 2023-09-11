Denizli'de Dayanışma Etkinliği: Kadınlara Alışveriş Fırsatı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen dayanışma etkinliğinde kadınlar, mahalledeki esnaflardan indirimli alışveriş yapma fırsatı buldu. Eczacı Fatma Başer, etkinliğin amacının mahallede birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu belirtti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dayanışma için düzenlenen etkinlikte kendisine alışveriş çeki çıkan kadınlar, mahalledeki esnaflardan indirimli alışveriş fırsatı yakaladı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesinin kadınları, mahalle esnafının sponsorluğunda Taşev sosyal tesisinde bir araya geldi. Gerzele mahallesindeki kadınları bir araya getirip dayanışmanın sağlanması amacıyla yapılan organizasyonu eczacı Fatma Başer ve öğretmen Sultan Serttaş Taşkın gerçekleştirdi. Gerzeleli esnafların sponsorluğunda Taşev'de toplanan yaklaşık 100 kadar mahalleli kadın, gönüllerince eğlendi. Çekilişlerin de yapıldığı gecede kendisine alışveriş çeki çıkan kadınlar, mahalledeki esnaflardan indirimli alışveriş fırsatı yakaladı.

Etkinlik hakkında bilgi veren eczacı Fatma Başer, "Mahalledeki birlik ve beraberliği sağlamak için esnaflarımızın destekleri ile yapılan eğlence gecemize katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ