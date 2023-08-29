Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali ön buluşması gerçekleştirildi. Festivalde kadınların desteklenmesi, aile bütçelerine katkı sağlanması ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yaşatılması amaçlanıyor.

Denizli'de Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali ön buluşması gerçekleştirildi. Kadınların desteklenmesi, aile bütçelerine katkı sağlanması ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yaşatılması amacıyla düzenlenecek festival ön buluşmasında kadınlara seslenen Başkan Osman Zolan, "Sizlerle ne yaptıysak başarıya ulaştık" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkarların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla 7-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali ön buluşmasını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, festivalde yer almak isteyen kadın girişimciler ve davetliler katıldı.

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve el becerilerinin korunarak sonraki nesillere aktarılmasının da hedeflendiği festival hakkında bilgi veren Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, kendilerine her türlü imkanı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkürlerini iletti. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ise, Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak uzun yıllardır kadınlarla birlikte güzel işlere imza attıklarını ifade ederek her şartta kendilerine destek olan Başkan Osman Zolan'a teşekkürlerini iletti. Kadın Meclisi'nin üreten kadınların her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Özen, "Bizler sizlerle beraber varız. Sizlerle beraber yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Sizlerle ne yaptıysak hep güzel oldu"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren kadınlarla birlikte pek çok çalışma ve projeyi hayata geçirdiklerini ve birçok önemli işe imza attıklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, "Sizler güçlü olmazsanız, ayakta kalamazsanız, bu şehir, ülke ve ailelerimiz de ayakta kalamaz. Sizlerin her zaman yanında olmaya çalıştık, destek olduk" dedi. Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik mikro kredi desteklerinden el emeği pazarına, meslek edindirme kurslarından spor kurslarına uzanan çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Zolan, "Sizlerle ne yaptıysak başarıya ulaştık, hep güzel oldu. Bu yapacağımız festivalimizin inşallah başarılı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Her zaman sizlerin yanındayız"

Festivale başvuran kadın sayısından memnun olduklarını ifade eden Başkan Zolan, "Biz her zaman sizlerin yanındayız. Şunu unutmuyoruz; kadın eştir, kardeştir, anadır, kızımızdır. Hayatımızdan kadını çıkardığımızda hayatın hiçbir anlamı kalmaz. Bizim nazarımızda kadın çok değerlidir. İnşallah bu desteğimiz sizlere nefes olur. İnşallah festivalimiz güzel ve bereketli geçsin. Siz talep ettiğiniz sürece bu festivalimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - DENİZLİ