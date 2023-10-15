Denizli'de alkollü sürücü 2 genç yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, alkollü bir sürücünün çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç yaşamını yitirdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, alkollü olduğu tespit edildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İklim Göksu Dönmez (17) ile aynı yaşlardaki bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan ve 2 kilometre mesafede park halinde bulunan otomobilin sürücüsü Fatih Arıkan'ın (27) 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kervansaray Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Fatih Arıkan yönetimindeki KB-362-P Hollanda plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hızla ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen İklim Göksu Dönmez ve aynı yaşlardaki kimliği henüz tespit edilemeyen erkek kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan gençler kanlar içerisinde kalırken, sürücü ise otomobiliyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki gencin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İki gencin cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis ise kaçan sürücünün peşine düştü. Otomobil, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre mesafede 4125 sokakta park halinde bulundu.

2.25 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 2.25 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Fatih Arıkan, emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.