Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporlarını paylaştı. Raporlara göre yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği vurgulanırken, Denizli, Çorum, Edirne haftasonu yağışlı mı, 18-19 Kasım yağmur var mı, merak edildi.

Denizli, Çorum, Edirne haftasonu yağışlı mı, 18-19 Kasım fırtına, yağmur var mı?

Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışlı hava ile birlikte sıcaklıkların 8-10 derece düşmesi beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında büyükşehirlerin de olduğu 66 il için yağış uyarısı yaptı. Peki, Denizli, Çorum, Edirne haftasonu yağışlı mı?

DENİZLİ, ÇORUM, EDİRNE HAFTASONU YAĞIŞLI MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (18 Kasım) toplam 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

İşte sarı kod verilen iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye.

İşte turuncu kod verilen iller:

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Karaman, Yalova.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ), İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İBB Ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek su basması ve göllenmelere karşı 24 saat esaslı hazır bekletilecek" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Pazar sabahından itibaren de İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer fırtınanın etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR 8-10 DERECE DÜŞECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ), İstanbul'a hafta sonu Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava geldiğini, sıcaklıkların da fırtına ile birlikte 8-10 derecelere düşeceğini duyurdu. İBB AKOM verilerine göre, İstanbul'a hafta sonu Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı sistemi giriş yapacak. Sistemin etkisi ile rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Lodos yönünden, Pazar erken saatlerden itibaren ise Karayelden, kuzey bölgelerde kısa süreli hamlelerle tam fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği, yarın başlayarak pazar günü öğle saatlerine kadar devam edecek kuvvetli yağışla ilgili uyarıda bulundu. Turuncu kodla yapılan uyarıda, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; İstanbul'da cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilmektedir. Su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

İZMİR İÇİN "FIRTINA" UYARISI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir'de yarından itibaren fırtına beklendiği ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Cumartesi ilk saatlerden itibaren İzmir merkez ve kıyı ilçelerinde rüzgarın güney-güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), sabah saatlerinden itibaren kuzey-kuzeybatı yönlerinden fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Batı Karadeniz'deki iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yarın öğleden sonra kuvvetli yağış, 150 metre üzeri rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.