Denizli çıplak kadın kim? (VİDEOLU) Denizli çıplak markete giren kadın olayı nedir? - Haberler

Denizli'de yaşanan olayda, taksiden çırılçıplak inen kadın, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı. Bu görüntülerin yayılmasının ardından kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Denizli çıplak kadın kim? Denizli çıplak markete giren kadın olayı nedir?

DENİZLİ ÇIPLAK MARKETE GİREN KADIN OLAYI NEDİR?

Şaşkınlık yaratan kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. Hayrete düşen markette çalışanı ve müşteriyi aldırış etmeyen üstsüz kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

DENİZLİ ÇIPLAK KADIN KİM?

Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

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