Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Festivali'ni İkinci Kez Düzenledi

Denizli Büyükşehir üreten kadınları 2. kez buluşturdu

Başkan Zolan: "Festivalimiz şehre ayrı bir güzellik getirecek"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali ikinci kez kapılarını açtı. 245 stantta el emeği göz nuru eserlerin görücüye çıktığı festivalin kente ayrı bir güzellik getireceğini belirten Başkan Zolan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışan, üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ilkini geçen Eylül ayında düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin ikincisi kapılarını açtı. Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkarların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla ikincisi düzenlenen Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, davetliler ve çok sayıda kadın girişimci katıldı. Başkan Osman Zolan açılışta yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak şehri daha ileriye ve güzele taşımak için altyapıdan üstyapıya, spor alanlarından parklara birçok alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Büyükşehir tüm imkanlarıyla kadınların yanında

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla kadınlara destek verdiğini kaydeden Başkan Zolan, başta spor, el beceri ve mesleki kurslar olmak üzere kadınlara yönelik birçok proje yaptıklarını, bunların yanında Mikrokredi Ofisi ile girişimci kadınlara sermaye ve yer desteği sağladıklarını anlattı. Kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini festivalde satarak aile ekonomilerine katkı sağlamalarını arzu ettiklerini belirten Başkan Zolan, şöyle konuştu:

"Bu tablonun ortaya çıkmasında hanım kardeşlerimizin sabrı, desteği ve çalışması var. Festivalimizin ilki yoğun ilgi gördü. Üreten Kadınlar Festivalimiz şehrimize ayrı bir güzellik getirecek. Kadınlarımıza ayrı bir güç verecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışan, üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınların güçlü yürüyüşlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceğiz."

Kadınlar el emeği göz nuru eserlerini satışa sunuyor

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve el becerilerimizin korunarak sonraki nesillere aktarılmasının da hedeflendiği festivalde kadın üretici ve girişimcilerin ürünlerini sergileyeceği 245 stant yer alıyor. Türk el sanatlarından ev tekstili ve hazır giyime çok farklı el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği festivalde, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarım, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları (tezhip, hat, minyatür, ebru), tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler yer alıyor. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde bulunuyor. Festival süresince sihirbaz gösterimi, bando konseri, yüz boyama, palyaço, sosis balon dağıtımı, planetaryum gösterimleri ve flash mob etkinlikleri yapılacak.