Denizli-Aydın Otoyolunda İlk Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli-Aydın Otoyolunun hizmete girişinin 5. gününde meydana gelen ilk kazada bir otomobil takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli- Aydın Otoyolunun hizmete girişinin 5. gününde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen ilk kazada iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; 3 Kasım tarihinde hizmete açılan Aydın- Denizli Otoyolunun 60 ila 140'ıncı kilometreleri arasını içerisine alan bölümde dün ilk ölümlü kaza meydana geldi. Zeki B. (19) idaresindeki 09 AGS 628 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Zeki B. ve yolcu konumunda bulunan ağabeyi Murat Bedir (26) sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Murat Bedir'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

İtfaiyece cansız beden çıkarıldı

Otomobil sürücüsü Zeki B. ise Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sarayköy İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından sıkıştığı araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Zeki B. tedavi altına alındı. Bedir'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Bedir'in cenazesinin bugün İzmir Kadife Kale Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Bornova Kavaklıdere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ