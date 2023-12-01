Hatay'ın İskenderun ilçesinde su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları gönüllü AFAD üyelerinin de desteği ile devam ediyor. Deniz suyunun çekilmesiyle sahile yakın bölgelerdeki yollar trafiğe açıldı ve birçok iş yeri kepenklerini açtı.

Denizle karanın birleştiği İskenderun'da hayat normale dönüyor

HATAY - Denizle karanın birleştiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları gönüllü AFAD üyelerinin de desteği ile devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınayla Hatay'ın İskenderun ilçesinde asrın felaketi sonrası 8.kez deniz taşkını yaşanmıştı. AFAD Başkanı Okay Memiş ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın özverili çalışmalarıyla adeta Venedik'e dönen İskenderun'da sular tahliye edilmeye başlanmıştı. Deniz suyunun yüzde 85 düzeyinde çekildiği İskenderun'da sahile yakın bölgelerdeki yollar trafiğe açıldı birçok iş yeri kepenklerini açtı. Vidanjörler ile su tahliyesi yapılırken gönüllü AFAD üyeleri iş yerlerinin temizlenmesine yardımcı oluyorlar. AFAD ve Vergi dairesi görevlileri, iş yerlerini gezerek zarar tespit çalışmaları yapıyorlar.

Gönüllü olarak Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen 28 kişilik ekipte yer alan öğretmen Emrah Çelebi olayın ilk gününden bu yana sahada olduklarını ve farklı noktalardaki su basan yerlere müdahale ederek el birliği ile Afet'in üzerinden gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Deniz taşkının en çok zarar verdiği ayakkabıcılar çarşısı esnafı Erkan Aydın "içeride yarım metre su vardı ürünlerimiz zarar gördü AFAD yardımı ile temizlik çalışması yaptık maddi zararımız var" dedi.

Esnaf Bedi Kurt, afetin büyüklüğüne değinerek "ürünlerimizin hepsi atıl durumda çok büyük zararımız var. Deniz taşması ile ilgili bu kadar afet olabileceğini tahmin etmiyorduk, gönüllü arkadaşlarla temizlik çalışmasını yaptık ama ürünlerimizi kurtaramadık" dedi.

Esnaf Mehmet Öztürk, yetkililerin çalışmalarına değinerek "Zararımız var ama altından kalkacağız sağ olsun AFAD Başkanımız kaymakamımız geldi gerekli yardımları yapacaklarını söylediler çarşıyı da yıkadılar bir sıkıntımız yok şükür" şeklinde konuştu.