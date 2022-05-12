Denizin aslanlarından nefes kesen tatbikat

Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nı 19 ülkeden 27'si yabancı toplam 47 gözlemcinin takip etti

İZMİR - Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nda, senaryo gereği iki arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi. Ege Denizi'nin uluslararası sularında yapılan ve 19 ülkeden 27'si yabancı toplam 47 gözlemcinin takip ettiği tatbikat, nefes kesti.

Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde Türk Arama Kurtarma Bölgesinde Ege Denizi uluslararası sularında devam ediyor. 2 yılda bir düzenlenen ancak korona virüs salgını nedeniyle en son 2018 yılında yapılan tatbikat, Türk Arama Kurtarma Teşkilatı içinde yer alan askeri ve sivil unsurlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının katılımıyla düzenlendi. 19 ülkeden 27'si yabancı toplam 47 gözlemcinin takip ettiği tatbikatta iki senaryo icra edildi. İlk senaryoda, Türk Arama Kurtarma Bölgesinde su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine kazazedeler kurtarıldı. İkinci senaryoda ise tehlike sinyali alınan ve yanmaya başlayan yolcu motorunda bulunan kazazedelerin kurtartılması sağlandı.

Ticari gemiden yardım çağırısı geldi

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde tehlikede bulunan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra edildi. Senaryo gereği Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma uçağı, kazazedeleri tespit ve markalama amacıyla tatbikat sahasına giriş yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma uçağı da kazazedelerin bulunduğu bölgeye SAR kiti atmak üzere tatbikat sahasına giriş yaptı. SAR kitinde bulunan kazazedelerin kurtarılması amacıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ve Sahil Güvenlik korveti sevk edildi. Denizde bulunan bir kazazede, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarıldı. SAR kitinde bulunan iki kazazede TCSG Güven tarafından hızlı kurtarma botları ile kurtarıldı. Kazazedelerin gemiye tahliyesini müteakip gemide bulunan sağlık personeli tarafından ilk tıbbi müdahale yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri tarafından ise sudaki bir kazazede kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kurtarılan kazazedenin TCSG Güven korvetine tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi ve ilk tıbbi müdahale yapıldı. Bir kazazede de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik-03 tarafından yüzücü kurtarıcı marifetiyle kurtarıldı. Ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından toplamda üç kazazede kurtarıldı. Kurtarma harekatı süresince kazazedelerin hayatta kalmaları amacıyla Sahil Güvenlik helikopterinden denize kurtarma platformu bırakıldı. Kurtarma platformunda bulunan kazazede ise Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Denizde bulunan iki kazazede, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Kazazedeler, sağlık kontrollerinin yapılacağı en yakın sağlık merkezine sevk edildi.

Senaryo gereği yolcu motoru yandı

Tatbikatın ikinci kısmında ise senaryo gereği Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde tehlikede bulunan bir yolcu motorundan yardım çağrısı alındı. Yolcu motoruyla ile kurulan telsiz irtibatı sonucunda gemide yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma uçağı, kazazedeleri tespit ve markalama amacıyla tatbikat sahasına giriş yaptı. Uçak tarafından kazazedelerin bulunduğu mevkii, duman kandili ile markalandı. Yolcu motoruna ait kurtarma botu içerisinde bulunan kazazedeler, arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarılan kazazedenin, TCSG Güven korvetine tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi ve ilk tıbbi müdahalesi yapıldı. Diğer helikopterler tarafından kurtarılan üç kazazede de en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Panik yapan yolcu motorundan denize atlayan iki kazazede, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından sırasıyla kurtarıldı. TCSG Güven ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti botu-03 tarafından su topları kullanılarak yolcu motorundaki yangına müdahale edildi. TCSG Güven tarafından yolcu motoru emniyetli bir limana götürülmek amacıyla yedeklendi. Arama kurtarma faaliyetleri başarı ile tamamlandı.

Tatbikatta; Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri, iki ulaştırma uçağı, muharip uçak, Jandarma Genel Komutanlığı bir arama kurtarma helikopteri ile sahil Güvenlik Komutanlığından iki forvet, sekiz bot, dört helikopter, iki uçak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından bir bot ile arama kurtarma ihtisaslı personel görev aldı. Tatbikatın hedefleri; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM), Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (DZAKKM), Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve diğer ilgili kurum/komutanlıklara ait acil durum/harekat merkezleri arasındaki koordinasyonu ve Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarmak, Türkiye'nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisindeki uygulamaları camiaya duyurmak, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimleri geliştirmek, arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek olarak belirtildi.